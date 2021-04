Fiscalização em bares e restaurantes será intensificada em Teixeira de Freitas

Ações mais incisivas serão realizadas durante toda esta semana em Teixeira de Freitas na fiscalização de bares, restaurantes, lanchonetes, academias, campos de futebol. Uma reunião foi realizada nesta segunda-feira (12), e contou com o Secretário de Segurança e Cidadania, Capitão Gonsalves, representantes da Guarda Municipal, Departamento de Trânsito, Departamento de Prevenção Criminal, Vigilância sanitária e Secretária de Infraestrutura.

Na reunião, ficou alinhado que as ações de fiscalização para que sejam cumpridas as medidas de prevenção à COVID, e o Distanciamento Social será ainda mais cobrado. Não é permitido que os estabelecimentos utilizem o espaço das calçadas, e no espaço interno deverão cumprir com rigor os decretos em vigência que destacam o distanciamento social e uso de máscara por parte de todos os funcionários.

Em casos de descumprimento, o estabelecimento será notificado e em reincidência haverá multa e até perda da licença de funcionamento.