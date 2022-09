Fla ou Timão, quem vai bater o recorde de prêmios na Copa do Brasil?

O campeão da Copa do Brasil 2022 vai receber uma premiação de R$ 60 milhões, a maior da história da competição. Quem sair vencedor, seja o Flamengo ou o Corinthians (os jogos finais estão previstos para 12 e 19 de outubro), passará a ser o recordista de prêmios no período de 10 anos.

Até agora, o clube que mais ganhou dinheiro na Copa do Brasil foi o Athletico-PR, com um total de R$ 133,3 milhões. O Corinthians faturou R$ 97,3 milhões, e o Flamengo R$ 96,9 milhões. Quem ganhar este ano, portanto, vai ultrapassar com folgas o número do time paranaense.

Como foi a premiação de 2022 Primeira fase: R$ 620 mil (grupo 3), R$ 1,09 milhão (grupo 2) ou R$ 1,27 milhão (grupo 1) Segunda fase: R$ 750 mil (grupo 3), R$ 1,19 milhão (grupo 2) ou R$ 1,5 milhão (grupo 1) Terceira fase: R$ 1,9 milhão Oitavas de final: R$ 3 milhões Quartas de final: R$ 3,9 milhões Semifinais: R$ 8 milhões Vice-campeão: R$ 25 milhões Campeão: R$ 60 milhões Quem mais faturou nos últimos 10 anos 133,3 – Athletico-PR 113,4 – Cruzeiro 109 – Palmeiras 105,9 – Atlético-MG 97,3 – Corinthians 96,9 – Flamengo 81,1 – Grêmio 58,8 – Internacional 56,9 – São Paulo 52,4 – Fluminense 47,7 – Santos Para acompanhar as atualizações da coluna, siga o “Futebol Etc” no Twitter; e também no Instagram.

