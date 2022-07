Flamengo acerta contratação do chileno Arturo Vidal

O flerte antigo vai virar relação séria entre Arturo Vidal e o Flamengo. O clube carioca acertou a contratação do meia chileno, de 35 anos. A informação foi divulgada pelo jornalista Benjamin Back.

Vidal fez alguns acenos para o Flamengo, como vestir o manto rubro-negro e postar fotos, além de falar publicamente sobre o desejo de defender o clube carioca. De saída da Inter de Milão, ele pode desembarcar no Rio de Janeiro já na próxima semana.

O meia chileno vai assinar contrato com o Flamengo até o fim de 2023. Vidal vem para ocupar uma posição carente no clube carioca, de jogador com pegada e presença ofensiva.

Após se despedir de Andreas Pereira, cujo contrato de empréstimo terminou no dia 30, o Flamengo age rapidamente e acerta com um reforço de peso internacional.

Revelado pelo Colo-Colo, do Chile, Vidal foi para a Europa na temporada 2007/2008, defender o Bayer Leverkusen, da Alemanha. Em 2011, o chileno foi para a Juventus, da Itália. O volante também defendeu o Bayern de Munique e o Barcelona, até ir para a Inter de Milão, em 2020.