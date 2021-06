Flamengo avalia nome de Thiago Mendes como possível substituto de Gerson

Futebol



Publicado em 21 de jun de 2021 e atualizado às 21:50

A iminente despedida de Gerson, negociado com o Olympique de Marseille, faz o Flamengo mapear o mercado atrás de um substituto que se encaixe nas possibilidades financeiras do clube no atual momento. O nome de Thiago Mendes, com passagens por Goiás, São Paulo e Lille e que hoje atua pelo Lyon, está no radar do Rubro-Negro, mas com a tratativa ainda em estágio inicial.

A informação inicial é do portal “ge”. Aos 29 anos, Thiago Mendes está no futebol francês desde 2017, quando foi comprado pelo Lille junto ao São Paulo. Em 2019, transferiu-se para o Lyon, clube pelo qual disputou 72 jogos nas últimas duas temporadas, sendo um dos 10 atletas mais utilizados em 2020/21.

Com forte concorrência no setor de meio de campo, que conta com os brasileiros Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, Thiago Mendes fez 35 partidas na última temporada – sendo 25 como titular. O contrato do atleta com o Lyon é até 2023, e o clube pagou 25 milhões de euros para comprá-lo em 2019.

VELHO CONHECIDO DE ROGÉRIO CENI

Atual comandante do Flamengo, Rogério Ceni conhece bem Thiago Mendes. Em 2015, os dois atuaram juntos no São Paulo. Dois anos depois, em sua primeira experiência como técnico, Ceni comandou o volante no mesmo clube.

Com as quedas nas receitas devido à pandemia do coronavírus, o Flamengo tem buscado oportunidades de mercado nesta temporada. Bruno Viana, único reforço contratado para 2021, chegou sem custos ao clube. A diretoria também já se manifestou que, em caso de novas contratações, a margem para investimentos é curta – e que a ideia é “empurrar” os pagamentos para 2022.

Por | Lance