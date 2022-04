Flamengo bate o Talleres no Maracanã e mantém os 100% na Copa Libertadores

O Flamengo venceu por 3 a 1 o Talleres-ARG, nesta quarta-feira, no Maracanã. Com o resultado, os rubro-negros chegaram a seis pontos e assumiram a liderança isolada do Grupo H da Libertadores. Os argentinos seguem com três, mas em terceiro.

O Flamengo abriu vantagem no primeiro tempo, com gols de Gabigol e Éverton Ribeiro. O Talleres empatou antes do intervalo, com Fértoli. Só que no segundo tempo, os rubro-negros decretaram a vitória novamente com Éverton Ribeiro.

Na próxima rodada, o Flamengo visita a Universidad Católica, no dia 28 de abril, em Santiago. Já o Talleres recebe o Sporting Cristal-PER, na Argentina, no dia 26.

O JOGO O confronto começou aberto, com os dois times em busca do ataque. O Talleres era mais perigoso, mas quem abriu o placar foi o Flamengo, aos dez minutos. Arrascaeta foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Gabigol cobrou sem chance para Herrera.

O revés não mudou a postura do Talleres, que seguiu com a postura ofensiva. O Flamengo passou a aproveitar os espaços para criar boas chances de gol. Primeiro, Bruno Henrique cabeceou próximo a trave argentina. Só que aos 25 minutos, os rubro-negros marcaram o segundo. Em avanço rápido, Éverton Ribeiro acertou chute colocado na rede.

Com a vantagem no placar, o Flamengo diminuiu o ritmo. O Talleres cresceu na partida e conseguiu diminuir antes do intervalo. Aos 45 minutos, Girotti foi lançado na área, deu de calcanhar para Fértoli mandar para o gol.

Assim como no primeiro tempo, a etapa final começou movimentada. Os visitantes assustaram em chute de Girotti. No entanto, os cariocas responderam em finalização de Arrascaeta. Mais uma vez, o Flamengo foi mais competente e chegou ao terceiro aos 14 minutos. Éverton Ribeiro recebeu passe na área e chutou para a rede.

O revés fez o Talleres avançar e a equipe argentina quase marcou o segundo com Girotti. O atacante cabeceou para boa defesa de Santos. A resposta do Flamengo veio em chute de Andreas Pereira que parou em Herrera.

Com o passar do tempo, os rubro-negros novamente diminuíram o ritmo. Desta vez, o Flamengo impediu as investidas do Talleres. Além disso, os cariocas ainda tiveram chance de ampliar, com Pedro. Assim, os donos da casa administraram o resultado para chegar a segunda vitória na Libertadores.

FLAMENGO 3 x 1 TALLERES

FLAMENGO

Santos, David Luiz, Willian Arão e Filipe Luis (Andreas Pereira); Matheuzinho (Rodinei), Gomes, Thiago Maia (Léo Pereira) e Arrascaeta; Everton Ribeiro, Gabigol (Pedro) e Bruno Henrique (Marinho)

Técnico: Paulo Sousa

TALLERES

Guido Herrera, Matías Catalán, Gastón Benavidez, Rafael Pérez e Enzo Díaz (Romero); Juan Méndez, Rodrigo Villagra, Christian Oliva (Michael Santos) e Matías Esquivel (Valoyes); Hector Fértoli (Martino) e Federico Girotti

Técnico: Pedro Caixinha

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: Terça-feira, 12 de abril de 2022

Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)

Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

Cartões amarelos: João Gomes, Gabigol, Thiago Maia e Filipe Luís (Flamengo); Pérez, Valoyes e Martino (Talleres)

GOLS: Gabigol, aos 10, Everton Ribeiro, 25, Fértoli, aos 45min do 1ºT; Everton Ribeiro, aos 14min do 2ºT