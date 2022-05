Flamengo bate Sporting Cristal no Maracanã pela Copa Libertadores

Já classificado para as oitavas de final da Libertadores, o Flamengo venceu por 2 a 1 o Sporting Cristal-PER, nesta quarta-feira, no Maracanã. O resultado não mudou a situação dos rubro-negros, que terminaram na liderança do Grupo H, com 16 pontos. Já os peruanos, com apenas dois, estão eliminados.

Os cariocas dominaram a partida e abriram o placar no primeiro tempo, após gol contra de Madrid. Na etapa final, Pedro ampliou para o Flamengo. Gonzales diminuiu para o Sporting Cristal.

Os rubro-negros ainda brigam pela segunda melhor campanha da Fase de Grupos. O Flamengo torce para o River Plate não vencer o Alianza, nesta quinta-feira, por mais de um gol de diferença.

O JOGO

O Flamengo iniciou a partida pressionando o Sporting Cristal, mas pouco criou no setor ofensivo. Já os peruanos chegaram com perigo aos 12 minutos, na primeira vez que chegou ao ataque. Loyola foi lançado na área, mas chutou pela rede do lado de fora.

Os donos da casa não se intimidaram e mantiveram a postura ofensiva. O Flamengo teve sua primeira boa chance aos 18 minutos, quando Pedro aproveitou cruzamento, mas cabeceou sobre o travessão. Depois, Marinho arriscou de fora da área e parou em Duarte.

De tanto insistir, o Flamengo chegou ao gol aos 29 minutos. David Luiz lançou Isla na área e viu o lateral finalizar. A bola foi em Madrid e para a rede. A arbitragem deu gol contra do defensor peruano.

O duelo permaneceu aberto após o gol. O Sporting Cristal buscou mais o ataque, mas sem sucesso. O Flamengo ainda desperdiçou boa chance, com Lázaro. Assim, os rubro-negros seguiram com a vantagem mínima no placar até o intervalo.

No segundo tempo, os cariocas voltaram com a mesma postura ofensiva, mas parou de dar espaço ao Sporting Cristal. O Flamengo criou boas chances de ampliar com Pedro e Lázaro antes dos 15 minutos.

O Sporting Cristal só conseguiu chegar ao ataque aos 18 minutos. Ávila recebeu passe na área e, mesmo sozinho, mandou longe do gol. Só que o Flamengo seguiu melhor e chegou ao segundo aos 28. Após cobrança de falta na área, Pedro cabeceou sem chance para Duarte.

O revés foi sentido pelos visitantes. Tanto que os flamenguistas quase ampliaram com David Luiz e Lázaro. Só que o Sporting Cristal marcou aos 39 minutos. Gonzales fez jogada individual, chutou e contou com a falha de Hugo.

Nos minutos finais, o Flamengo passou a administrar o resultado. O Sporting Cristal ainda tentou buscar o empate, mas parou na marcação rubro-negra no Maracanã.

FLAMENGO 2 X 1 SPORTING CRISTAL

FLAMENGO

Hugo, Isla (Rodinei), David Luiz, Pablo e Ayrton Lucas; Thiago Maia (Diego), João Gomes (Andreas Pereira) e Lázaro (Victor Hugo); Marinho (Bruno Henrique), Pedro e Gabigol

Técnico: Paulo Sousa

SPORTING CRISTAL

Alejandro Duarte, Johan Madrid, Gianfranco Chávez, Omar Merlo e Loyola; Martín Távara (Castillo), Horacio Calcaterra (Sosa), Yoshimar Yotún e Jhilmar Lora; Christofer Gonzales e Irven Ávila (Grimaldo)

Técnico: Roberto Mosquera

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: Terça-feira, 24 de maio de 2022

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Carlos Lopez (VEN) e Jackson Diaz (VEN)

Renda: R$ 1.631.156,00

Público: 34.840 pagantes

Cartões amarelos: João Gomes (Flamengo); Távara e Yotun (Sporting Cristal)

GOLS: Madrid (contra), aos 29min do 1ºT; Pedro, aos 28, e Gonzales, aos 39min do 2ºT