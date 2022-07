Flamengo encaminha acerto com volante Pulgar e revolta parte da torcida

O Flamengo está muito perto de anunciar a contratação do volante chileno Erick Pulgar. O jogador, de 28 anos, é esperado para realizar exames médicos no clube carioca depois de o Rubro-Negro ter encaminhado a compra de seus direitos federativos junto à Fiorentina, da Itália.

Para contar com o jogador, que vai assinar contrato até 2025, o Flamengo vai pagar 3 milhões de euros (mais de R$ 15 milhões). O jogador deverá disputar posição com João Gomes, Thiago Maia e seu compatriota Arturo Vidal. Além disso vai suprir a ausência de Willian Arão, que se transferiu para a Turquia.

A chegada do jogador da seleção chilena causa polêmica. Isso porque, após o vazamento das negociações, parte da torcida foi até as redes sociais protestar por conta de problemas do atleta com a Polícia.

A hashtag “#pulgarnão” tomou conta das redes sociais em perfis ligados ao Flamengo. Isso porque em 2013 ele foi acusado de atropelar e matar um senhor de 66 anos. O atleta não teria prestado socorro. A “TNT Sports Chile” informou ainda que em junho deste ano o jogador foi acusado de se envolver no estupro de uma mulher de 24 anos, em sua casa, em Santiago.

O MENGÃO volta a campo no sábado, às 20h30, no Maracanã, para enfrentar o Atlético-GO, pelo Brasileirão. #CRF #VamosFlamengo Paula Reis e @AlexandreVidal1 / CRF pic.twitter.com/DnpLQ6gVjs — Flamengo (@Flamengo) July 28, 2022

