Flamengo informa a Pedro que não liberará jogadores do clube para as Olimpíadas

Futebol



Publicado em 16 de jun de 2021 e atualizado às 19:24

Fla tem ainda outros três jogadores na pré-lista de Jardine, técnico da Seleção olímpica: Rodrigo Caio, Gerson (de saída) e Gabigol. Lista definitiva será divulgada nesta quinta-feira.

Em meio a um dilema no departamento de futebol do Flamengo, Pedro já foi informado que não será liberado para disputar os Jogos Olímpicos pela Seleção Brasileira sub-24, comandada por André Jardine, no Japão. A informação inicial é do jornalista Mauro Cezar Pereir

Um dos argumentos externados pelo Flamengo ao atacante e seu estafe foi acerca do alto investimento feito junto à Fiorentina-ITA, de cerca de 14 milhões de euros, o que justificaria o “não” à CBF, sobretudo por não ser obrigado a ceder jogadores às Olímpiadas, cujo evento não se insere na Data Fifa.

Para dois amistosos na Sérvia recentemente, Pedro foi ausência por estar a serviço da Seleção olímpica – inclusive, titular, marcou três gols no período. No caso de ida aos Jogos Olímpicos, em que as partidas começam em 21 de julho e a final será no dia 7 de agosto, ficaria um período considerável fora dos planos.

Pedro teria que se apresentar dias antes e, assim, seria desfalque do Fla nas oitavas da Libertadores e de jogos no Brasileiro e Copa do Brasil – se o clube seguir avançando no torneio, evidentemente.

OUTROS NOMES E OUTRAS NEGATIVAS

Com Pedro, André Jardine já informou aos clubes os nomes de uma pré-lista de 50 nomes, incluindo outros três atletas do Flamengo: Rodrigo Caio, Gerson – de saída para o Olympique de Marseille no fim deste mês – e Gabriel Barbosa (na Copa América com a Seleção principal). As situações serão avaliadas caso a caso pela diretoria do Fla conforme a lista final com os 18 nomes de Jardine, a ser anunciada oficialmente nesta quinta-feira, às 11h.

A tendência é que o clube, que já manifestou a sua intenção à CBF, mantenha a postura atual e não libere Rodrigo Caio e Gerson, se ambos os titulares forem chamados para os Jogos.