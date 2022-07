Flamengo massacra Tolima e pega Corinthians nas quartas da Libertadores

O Flamengo não deu chance para o azar e goleou por 7 a 1 o Tolima-COL, nesta quarta-feira (6), no Maracanã. Com o resultado, os rubro-negros avançaram para as quartas de final da Libertadores.

O destaque da partida foi o atacante Pedro, que marcou quatro vezes. Gabigol, Matheus França e Quiñones, contra, completaram para o Flamengo. Quiñones ainda marcou a favor para descontar para o Tolima.

Nas quartas de final da Libertadores, o Flamengo terá pela frente o Corinthians. O confronto de ida será em São Paulo, com a decisão sendo novamente no Rio de Janeiro.

O jogo

O Tolima até esboçou uma pressão, mas na primeira chegada, o Flamengo abriu o placar, aos quatro minutos. Pedro tabelou com Arrascaeta e chutou cruzado, sem chance para Cuesta.

O revés foi sentido pelos colombianos. Tanto que o Flamengo passou a dominar o jogo e desperdiçar oportunidades. Só que aos 20 minutos, os rubro-negros ampliaram o marcador no Maracanã. Gabigol recebeu passe na área e chutou para grande defesa de Cuesta. Só que no rebote, a bola bateu em Quiñones e foi para a rede.

Com a vantagem, os donos da casa diminuíram o ritmo, mas seguiram melhores em campo. Mesmo assim, Arrascaeta obrigou Cuesta a fazer grande defesa. O Tolima pouco produziu no ataque e foi para o intervalo atrás no placar no Maracanã.

No segundo tempo, o Flamengo não deu chance para o Tolima e ampliou o marcador com um minuto. Após falta cobrada na área, David Luiz escorou e Pedro mandou para a rede. O gol animou os rubro-negros, que seguiram pressionando o adversário. Não demorou muito e o Flamengo chegou ao quarto gol, aos dez minutos. Gabigol fez boa jogada individual e chutou colocado, sem chance para Cuesta.

O Tolima só voltou a levar perigo em falta cobrada por Lucumi. Os colombianos diminuíram o marcador aos 17 minutos. Quiñones aproveitou cobrança de escanteio e mandou para o gol. Os visitantes esboçaram se lançar ao ataque e desperdiçaram chance com Lucumi. No entanto, o Flamengo foi implacável e marcou o quinto gol, aos 21 minutos. Rodinei cruzou na medida para Pedro cabecear para a rede.

Os rubro-negros não diminuíram o ritmo e voltaram a marcar aos 27 minutos. Matheus França foi lançado na área, se antecipou a Cuesta e mandou para o gol. Com o Tolima sem esboçar qualquer força, os donos da casa chegaram ao sétimo gol aos 33 minutos. Gabigol arriscou de fora da área, Cuesta deu rebote no pé de Pedro, que marcou seu quarto na noite.

Somente nos minutos finais, o Flamengo passou a administrar o resultado. O Tolima pouco incomodou e viu os rubro-negros terem uma atuação de gala no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 7 X 1 TOLIMA-COL

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: Quarta-feira, 6 de julho de 2022

Horário: 21h30 (Brasília)

Árbitro: Mario Diaz de Vivar (PAR)

Assistentes: Milciades Saldivar (PAR) e Roberto Cañete (PAR)

VAR: Eder Aquino (PAR)

Renda: R$ 4.015.176,50

Público: 56.190 pagantes

Cartões amarelos: Léo Pereira e David Luiz (Flamengo); Marulanda (Tolima)

GOLS:

FLAMENGO: Pedro (aos 4 minutos do 1°T, 2, 21 e 31 minutos do 2°T); Quiñones (aos 20 minutos do 1°T; Gabigol, aos 10 minutos do 2°T); Matheus França (aos 27 minutos do 2°T)

TOLIMA: Quiñones (aos 17 minutos do 2°T)

FLAMENGO: Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira (Rodrigo Caio) e Filipe Luís (Ayrton Lucas); João Gomes, Thiago Maia (Willian Arão) e Everton Ribeiro (Victor Hugo); Arrascaeta (Matheus França), Pedro e Gabigol

Técnico: Dorival Jr.

TOLIMA: William Cuesta, Marulanda, Quiñónes, Moya e Hernández (Orozco); Ureña, Rovira, Luis Miranda, Daniel Cataño (Trujillo) e Lucumi; Michael Rangel

Técnico: Hernán Torres