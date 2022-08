Com gol do atacante Pedro, o Flamengo venceu o Corinthians por 1 a 0 nessa terça-feira (9/8), no Maracanã, no jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. A vitória por placar mínimo classificou o time rubro-negro para as semifinais do torneio.

Derrotado por 2 a 0 na partida de ida, na Neo Química Arena, o Corinthians deixou a Libertadores com apenas cinco gols marcados. A internet não perdoou a eliminação do time paulista, que virou meme nas redes sociais.