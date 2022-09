Flamengo ou Athletico-PR: Bolsonaro opina sobre final da Libertadores

O presidente Jair Bolsonaro concedeu entrevista na tarde dessa quinta-feira (8) ao Correio Braziliense e comentou sua ida ao jogo entre Flamengo e Vélez, pela semifinal da Libertadores. A pouco menos de um mês das eleições, o chefe do Executivo chegou a afirmar que é “pé quente”. Isso porque viu o rubro-negro sair vitorioso e avançar para a disputa de mais uma taça do melhor time da América.

Questionado sobre a sensação de ter comparecido no Maracanã lotado, Bolsonaro revelou: “Foi no dia de ontem (7). Eu sou pé quente, já fui a mais de 20 jogos desde a minha pré-campanha (à presidência da República). Em todos os momentos, em nenhum deles o time da casa perdeu, no máximo empatou. Eu fui muito bem recebido. Lógico que a minoria sempre fala alguma coisa lá, né, é natural. Alguém dizia no passado que no Maracanã se vaia até minuto de silêncio. Fui muito bem recebido, não tem preço, e agora eu estou torcendo para um rubro-negro na final da Libertadores”.

Embora tenha citado a boa recepção, os torcedores se dividiram entre aplausos e vaias diante da presença do político, que está novamente concorrendo à Presidência. Seu principal adversário, Lula, do PT, acabou sendo xingado em alguns gritos da torcida que apoia Bolsonaro. No entanto, houve equilíbrio na atitude dos torcedores, evidenciando a polaridade atual na política do país.

Devido ao fato de já ter vestido a camisa de diversos clubes, o presidente ainda foi perguntado sobre sua torcida na final entre Flamengo e Athletico-PR, que irá acontecer em Guayaquil (EQU), no dia 29 de outubro. “A final da Libertadores terá dois rubro-negros. Estarei torcedor para um deles”, respondeu Bolsonaro, fazendo suspense.