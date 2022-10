Flamengo ou Athletico, quem ganha a Libertadores? O que a astrologia indica

Com a proximidade da final da Copa Libertadores, no sábado (29), torcedores do Flamengo e Athletico-PR estão ansiosos para saber quem será o próximo campeão da América. O jogo, marcado para começar às 17h (de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil (Equador), atrairá os olhares do mundo esportivo, e os astros apontam uma previsão para o desfecho.

Consultado pelo Superesportes, o astrólogo Wilson Valladão, de 40 anos e que há seis atua no ramo, explica como é feita a análise: “Para jogos de futebol ou eventos esportivos similares, a técnica escolhida é fazer um mapa para a hora e local do evento. O ascendente representa o time mandante ou o favorito, nesse caso, o Flamengo se encaixa em ambos os quesitos”.

O rubro-negro carioca é o mandante da partida no Equador por ter a melhor campanha da Libertadores. O astrólogo destaca ainda o fato de que o time comandado por Dorival Júnior também vem sendo apontado favorito pela imprensa especializada.

Wilson Valladão diz que, embora o Flamengo esteja representado pelo ascendente em Peixes e pelos planetas regentes de Peixes, Júpiter e Netuno, que estão muito fortalecidos no mapa, esse favoritismo pode fazer com que o time se desconcentre no início de cada tempo.

“Para eventos esportivos, esse posicionamento indica que pode haver dispersão e falta de concentração que levam a erros e podem ser fatais, principalmente no início de cada tempo”, declarou Will.

Já sobre a posição do Athletico-PR no mapa para o momento do jogo, o astrólogo afirmou que o Furacão está num ponto “crucial”. “Ainda que seja considerada uma casa difícil, em eventos esportivos, a experiência mostra uma situação diferente: esse posicionamento oferece muito poder e força para superar adversidades”.

Ou seja, embora a situação do clube paranaense seja difícil, há chances de vencer o adversário caso saia na frente. O Flamengo por sua vez, deverá envolver o rival.

“O Athletico vai jogar observando e aproveitando os erros e falhas do Flamengo. Se fizer um gol no começo, vai ser muito difícil tomar a virada. É nesse tipo de postura, explorar o erro do Flamengo e não se expor, que tem sua grande força e chance de conseguir a vitória”.

Atrações musicais da partida

Depois de contratar Anitta para cantar na final da Libertadores em 2019 e em 2021, a Conmebol decidiu levar, desta vez, artistas mais ligados aos clubes.

Os cantores Buchecha, que é flamenguista, e Jessé, torcedor do Furacão, subirão ao palco, no sábado (29). Embora a funkeira brasileira esteja em alta nas plataformas digitais, a organização decidiu variar.