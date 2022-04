Flamengo relata racismo, lançamento de pedras e criança ferida no Chile

A partida entre Flamengo e Universidad Católica, nesta quinta-feira, ficou marcada por cenas de racismo e violência nas arquibancadas do Estádio San Carlos de Apoquino, em Santiago, no Chile. Em duelo válido pela Libertadores, imagens flagraram torcedores do time da casa imitando macacos e atirando objetos na torcida flamenguista. Uma criança chegou a ser ferida, segundo o clube.

Em suas redes sociais, o Flamengo se pronunciou sobre os acontecimentos e exigiu atitudes da Conmebol. “Na noite desta quinta-feira, no Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, no Chile, aconteceram cenas lamentáveis de racismo, lançamento de pedras, garrafas e sinalizadores (uma criança foi ferida) da torcida adversária em direção aos torcedores rubro-negros, durante a partida entre Universidad Católica X Flamengo, pela 3ª rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Não aguentamos mais isso! Medidas severas precisam ser tomadas”, publicou, marcando o perfil da entidade.

Junto com o texto, o Rubro-Negro postou um vídeo no qual os torcedores do time chileno se dirigem à torcida brasileira imitando macacos.