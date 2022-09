Flamengo sugere troca do local da final da Libertadores

O Flamengo e a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) continuam sem ter o melhor dos relacionamentos. Sempre que pode os dirigentes flamenguistas cutucam a entidade. Dessa vez foi Luiz Eduardo Baptista, presidente do Conselho de Administração do clube, reclamar da escolha de Guayaquil para ser a sede da final da Copa Libertadores. A cidade equatoriana vai receber a final entre Flamengo e Athletico Paranaense, em 29 de outubro.

Baptista lembrou das dificuldades que os torcedores do Flamengo estão encontrando para conseguir hotéis e voos para a cidade equatoriana. Asssim ele sugeriu inclusive a mudança da sede para os Estados Unidos, citando Dallas e Orlando como opções.

Mostrando imaginação, o membro da diretoria do Rubro-Negro chegou a pensar em levar o torneio para a Europa, com a final sendo em Lisboa ou Madri.

Nas redes sociais ele escreveu: “Por que não levar a final da Libertadores para cidades como Miami, Orlando, Dallas, Lisboa, Madrid, por exemplo,onde há estádios maiores,abundância de voos e hotéis? Para os torcedores seria mais barato pelo volume de ofertas e para o produto, a visibilidade seria muito maior.”

A Conmebol não respondeu oficialmente as críticas do dirigente do Flamengo. Nem o Furacão se posicionou. Mas não existe hoje possibilidade de o local da decisão ser trocado pore conta de compromissos profissionais assumidos pela entidade.