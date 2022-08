Flamengo volta a derrotar Corinthians e avança na Libertadores

O Flamengo fez valer a vantagem de jogar em casa e derrotou o Corinthians por 1 a 0, na noite desta terça-feira (9) no estádio do Maracanã, e se garantiu na semifinal da Copa Libertadores, onde enfrentará o vencedor do confronto entre Talleres (Argentina) e Vélez Sarsfield (Argentina), que triunfou na ida por 3 a 2.

🏆⚫🔴 Fim de jogo no Maracanã! Com um gol de Pedro, o @Flamengo venceu o @Corinthians por 1-0 e está na semifinal da CONMEBOL #Libertadores 2022. 🔜 O próximo adversário sai do confronto entre #Talleres e #Velez. pic.twitter.com/ALvvjhepMo — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) August 10, 2022

Precisando reverter uma desvantagem de dois gols, o Timão não se intimidou com os mais de 68 mil torcedores rubro-negros presentes no estádio e fez um bom primeiro tempo, no qual criou oportunidades de marcar, a mais clara aos 11 minutos, quando Adson se livrou de Filipe Luís e bateu de dentro da área para a defesa de Santos.

Pelo Flamengo as melhores oportunidades surgiram dos pés de Pedro, logo no segundo minuto em finalização de bicicleta, e de Everton Ribeiro, em finalização de cabeça aos 15 minutos.

Após o intervalo, o Cortinthians deu a impressão de que tomaria conta da partida, criando boas oportunidades nos primeiros minutos. Porém, aos 6 minutos o Rubro-Negro conseguiu abrir o placar. Arrascaeta recebeu na esquerda, se livrou de Fagner e seguiu até linha de fundo, onde acertou um passe de três dedos para o atacante Pedro empurrar para o fundo das redes. Com este gol o camisa 21 assumiu a artilharia isolada da competição com oito tentos.

⚽⚫🔴 A comemoração do artilheiro da CONMEBOL #Libertadores. pic.twitter.com/QgzKRuGsDZ — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) August 10, 2022

A situação do Timão se complicou de vez aos 22 minutos, quando o zagueiro Bruno Méndez foi expulso pelo juiz, com auxílio do VAR (árbitro de vídeo), por tocar a bola com a mão para impedir um contra-ataque de Pedro.

A partir daí a equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior administrou a vitória que lhe garantiu a classificação.

Após se despedir da competição continental, o Timão tem um difícil desafio contra o Palmeiras no próximo sábado (13) pelo Brasileiro. Um dia depois o Flamengo recebe o Athletico-PR no Maracanã.