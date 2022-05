Flávio critica Doria: “Conta do autoritarismo é a impopularidade”

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), assim como o irmão Eduardo Bolsonaro (PL-SP), também usou as redes sociais para debochar da desistência de João Doria (PSDB) da pré-candidatura à Presidência da República.

Na avaliação do filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro (PL), ao abandonar a disputa o tucano “mostra que a conta do autoritarismo é a impopularidade”.

A fala é uma crítica do senador ao governo de Doria durante a pandemia, que impôs medidas restritivas para conter o avanço da Covid-19 no estado de São Paulo.

Veja:

Ao desistir da pré-candidatura, Doria mostra que a conta do autoritarismo é a impopularidade. Só lamento dele não ter desistido, na época, de mandar soldar e fechar portas de comércios e de prender pessoas que estavam na rua buscando seu sustento e de suas famílias. — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) May 23, 2022

“Desistiram do calcinha”

Eduardo Bolsonaro, por sua vez, provocou o tucano, chamando-o de “calcinha”. “Calcinha não desistiu, desistiram dele”, em referência ao apelido de “calça apertada” que os críticos de Doria utilizam para atacá-lo.

O deputado ainda aproveitou para ironizar o baixo desempenho do tucano nas pesquisas que medem intenção de voto para presidente.

Confira:

Calcinha não desistiu, desistiram ele. Sempre soubemos, mas eu torcia para que ele fosse candidato Não que 1% fosse fazer diferença, mas politicamente afundaria o PSDB e seria no mínimo divertido vê-lo pela 1ª sendo perguntado sobre questões que sua imprensa amiga jamais levanta pic.twitter.com/t80xzu56nD — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) May 23, 2022

Doria anunciou sua desistência nesta manhã. “Entendo que não sou o candidato da cúpula do PSDB, e aceito. Sempre busquei e continuarei buscando o consenso, ainda que ele seja contrário a mim. Saio de coração ferido e de alma leve”, disse o ex-governador de São Paulo, em discurso ao lado de sua esposa, Bia Doria, e do presidente nacional da sigla, Bruno Araújo.

