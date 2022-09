Flay curte o Rock In Rio com calça que deixa seu bumbum à mostra: “Usou sem calcinha?”

Roubou a cena no festival! Flay, conhecida por sua participação no “Big Brother Brasil 20”, atraiu olhares ao curtir seu primeiro Rock In Rio de todos neste sábado (03). Animada com a conquista, a cantora não deixou de esbanjar seu look polêmico nas redes sociais e, como sempre, deixou os fãs apaixonados!

Para curtir o dia do cantor Post Malone, Flay apostou num look super ousado e todo trabalhado na transparência. A musa do BBB caprichou nas poses para mostrar todos os detalhes da produção e deu um show de boa forma aos fãs do Instagram. “Start, meu povo! Ainda incrédula, véi, mas sim, estou no meu primeiro Rock in Rio da vida”, celebrou a morena.

Como sempre, não faltaram comentários elogiando a musa. “Entregou tudo com esse look arrasador”, disparou uma seguidora na publicação. “Aproveita bastante”, disse outra internauta. “A Flay sabe arrasar em qualquer ocasião”, elogiou um terceiro.

Flay perde patrocínio por tirar fotos de biquíni: “Pelo simples fato de ser mulher” Como assim, gente?! Recentemente, Flayslane surgiu nas redes sociais para desabafar com seus fãs através do Twitter. A ex-BBB contou que perdeu um patrocínio importante apenas por conta de seu posicionamento político e por tirar fotos de biquíni.

“Eu podia estar surpresa, mas, no segundo seguinte, entendi do que se trata. Perdi um trabalho agora por dois motivos: Eu me posiciono politicamente e posto foto de biquíni, e eles não contratam pessoas que se posicionam politicamente nem mulheres que postam foto de biquíni”, escreveu a musa.

“Misoginia, machismo, sexismo e síndrome de bolsominion”, continuou a cantora. “A sensação de impotência, constrangimento e humilhação pelo simples fato de ser mulher e dona das próprias ideias, corpo e atitudes ainda é tão constante nos dias de hoje… Pra mim isso é assustador, e como é doloroso sentir na pele cada situação em que isso acontece”, completou.

