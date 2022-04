Floppy Knights ganha data de lançamento no Xbox Game Pass

A última confirmação do primeiro dia para o Xbox Game Pass em maio de 2022 é o Floppy Knights, que é um construtor de deck de estratégia baseado em turnos lançado no serviço em 24 de maio.

Floppy Knights é descrito como “Táticas baseadas em turnos atendem à estratégia de jogos de cartas”, servindo como uma “nova visão de dois gêneros familiares”. Você precisará levar seus Cavaleiros à vitória no campo de batalha usando decks que você criou com cuidado.

Fique de olho no Floppy Knights no Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e PC via Game Pass em algumas semanas!