Florence Pugh brilha nos eventos de divulgação de Don’t Worry, Darling

Eis que Hollywood ganhou uma nova estrela para amar: Florence Pugh. Nascida em Oxford, na Inglaterra, a atriz conquistou os holofotes nos últimos anos ao interpretar personagens como Amy March, em Adoráveis Mulheres; e Yelena Belova, em Viúva Negra. Fora das telinhas, ela mantém uma relação afiada com a moda e atrai os cliques por onde passa. Na divulgação do filme Don’t Worry, Darling (Não Se Preocupe, Querida), Florence tem brilhado com produções deslumbrantes.

Vem ver!

Anatomia das produções Caracterizadas por elementos marcantes, as combinações elencadas por Florence Pugh em tapetes vermelhos costumam repercutir na mídia e nas redes sociais. Antes mesmo da carreira da artista deslanchar no meio mainstream, as produções usadas por ela não passavam despercebidas em premiações importantes da sétima arte, como o Oscar, Globo de Ouro e Bafta.

O estilo coeso da britânica é resultado do senso de moda apurado e da parceria afiada com a stylist Rebecca Corbin-Murray. A dupla iniciou a colaboração em meados de 2018, quando a atriz passou a marcar presença em eventos de grande destaque. Fiel à essência, Florence costuma imprimir a personalidade solar nos visuais.

“Ela adora formas ousadas, coloridas e interessantes. Peças com um ar vanguardista, que sejam um pouco loucas ou peculiares, realmente lhes dá alegria”, definiu Corbin-Murray, stylist de Florence Pugh, em entrevista à Vogue norte-americana.

Para a profissional, a atriz está sempre pronta para protagonizar um momento fashion e, quando se trata de experimentação, Pugh não tem medo de se arriscar. “Ela realmente sente a aparência quando está experimentando e intuitivamente decide com o que está vibrando”, frisou Corbin. “Florence adora ser inesperada e tem uma atitude brincalhona, bem joie de vivre [alegria de viver, em tradução livre], na hora de escolher os looks”, definiu.

Florence Pugh é estrela da nova geração de Hollywood

Além do talento nas telinhas, ela se destaca pelo estilo no tapete vermelho

Os visuais bem executados da britânica são resultado do senso de moda apurado e da parceria afiada com a stylist Rebecca Corbin-Murray

“Ela adora formas ousadas, coloridas e interessantes. Peças com um ar vanguardista, que sejam um pouco loucas ou peculiares, realmente lhes dá alegria”, definiu Corbin-Murray em entrevista à Vogue América Aparições grifadas As produções de Florence Pugh costumam ser assinadas por grifes renomadas. Isso porque a atriz mantém um relacionamento próximo com grandes casas. Nos desfiles das semanas de moda, ela está sempre entre as convidadas de honra que se sentam na fila A.

Na divulgação de Não se Preocupe, Querida no Festival de Cinema de Veneza, filme no qual ela é protagonista (e contracena com Harry Styles, diga-se de passagem), a britânica apostou em uma peça de alta-costura da mais recente coleção da Valentino. O longo, cravejado de pontos brilhosos, com fenda e transparência, consolidou, em grande estilo, o relacionamento dela com a marca italiana.

Florence também brilhou no London Film Festival. Na ocasião, a estrela que integra o elenco de The Wonder atraiu os cliques ao surgir com mais um vestido da Valentino, mas dessa vez com uma estética diferente. Em uma tonalidade vibrante de laranja, a peça encantou pela fluidez, volume e detalhe de plumas na barra.

A atriz está sempre pronta para protagonizar um momento fashion. Quando se trata de experimentação, Pugh não tem medo arriscar

A atriz mantém um relacionamento próximo com grandes marcas e está sempre entre as convidadas que sentam-se na fila A

Florence iniciou há pouco tempo uma parceria com a Valentino

Florence declarou que se sente “viva” ao usar looks da Valentino criados por Pierpaolo Piccioli “Usar os vestidos desenhados por Pierpaolo Piccioli é tão fácil. Visto os seus design elegantes e me sinto viva. Agradeço a cada mão que ajudou esta criação na Maison Valentino e a todos aqueles que me ajudaram a pisar naquele tapete. Obrigado por me fazerem sentir o meu melhor, por me encherem de confiança e amor. Eu aprecio tudo isso”, declarou a atriz sobre o modelito laranjado em um publicação no Instagram.

Colaborou Marcella Freitas

O post Florence Pugh brilha nos eventos de divulgação de Don’t Worry, Darling apareceu primeiro em Metrópoles.