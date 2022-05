Fluminense apresenta Fernando Diniz como seu novo técnico

O Fluminense apresentou oficialmente nesta segunda-feira (2) o seu novo treinador, Fernando Diniz, que chegou para substituir Abel Braga, que deixou o comando da equipe na última quinta-feira (28).

Em sua primeira entrevista coletiva como comandante do Tricolor das Laranjeiras, Diniz não poupou elogios ao camisa 10 Paulo Henrique Ganso: “A minha opinião sobre ele nunca oscilou, e o Ganso para mim é um gênio. É um cara que faz coisas, e eu joguei e treinei muita gente talentosa. Ele faz coisas que ninguém faz. É um gênio criativo que, por alguns motivos, não conseguiu ter a carreira que o talento dele merecia”.

Ele #TáEmCasa! Fernando Diniz é o novo técnico do Fluminense. Seja bem-vindo, Guerreiro! Saiba mais >> https://t.co/dNoRvN3KWd pic.twitter.com/bQ4wMoEXLG — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 30, 2022

Aos 48 anos, Diniz atuou como jogador do Tricolor carioca e dirigiu o time como técnico em 2019. Foram 44 partidas com 18 vitórias, 11 empates e 15 derrotas. Com passagens por São Paulo e Santos, o último trabalho de Diniz foi em novembro do ano passado, treinando o Vasco na reta final da Série B.

“Se você perguntar a qualquer treinador na Europa, ele vai dizer que no primeiro ano é só para conhecer o time”, declarou.

O primeiro desafio de Diniz já é nesta quarta-feria (4), contra o Junior Barranquilla (Colômbia), no Maracanã, pela quarta rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana.

“Que os jogadores se inspirem a darem o melhor. A entregar tudo o que eles tiverem de todo coração, para que possamos conseguir um resultado positivo na quarta-feira, que sabemos que é vital para o prosseguimento na Sul-Americana”, concluiu o técnico.