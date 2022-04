Fluminense e Flamengo jogam no Maracanã pelo título do Carioca

Fluminense e Flamengo jogam a partir das 18h (horário de Brasília) deste sábado (2) para decidir quem fica com o título do Campeonato Carioca. A Rádio Nacional transmite o Fla-Flu decisivo ao vivo.

Após vencer a partida de ida por 2 a 0, na última quarta-feira (30), o Tricolor das Laranjeiras chega com boa vantagem para levantar o caneco. Assim, o Fluminense pode perder até por um gol de diferença que fica com o título, já o Flamengo tem que vencer por três gols de diferença para conquistar o estadual nos 90 minutos, ou, ao menos, triunfar por dois gols de vantagem para ir à disputa de pênaltis.

PREPARAÇÃO CONCLUÍDA! Amanhã é dia de clássico decisivo, Tricolor! Vamos com tudo! 🇭🇺 📸: Mailson Santana/FFC pic.twitter.com/6P5WuHIQlb — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 1, 2022

Mesmo com a vitória alcançada no primeiro confronto, o time das Laranjeiras chega à partida tentando afastar o papel de favorito. Segundo o técnico Abel Braga, em entrevista após o primeiro jogo, não é necessário se prender à qualquer vantagem: “Vamos ver agora, próximo jogo é outra história. Para nós tem que começar 0 a 0. Não adianta pensar em vantagem”.

Uma notícia positiva para o Tricolor é o retorno de importantes peças: o atacante Fred, que cumpriu suspensão após ser expulso diante do Botafogo nas semifinais, e o zagueiro Nino e o ponta Luiz Henrique, ambos recuperados de lesão.

Porém, o técnico Abel Braga deu sinais de que não pretende fazer mudanças: “Vou falar que vou mudar para o próximo jogo? Vou mudar nada”. Assim, caso ele opte por repetir a escalação o Fluminense entrará em campo com: Fábio; Calegari, Manoel, David Braz e Cris Silva; Felipe Melo, André, Yago Felipe e Ganso; Willian Bigode e Germán Cano.

Do outro lado do gramado estará um Flamengo que, apesar do desafio de ter que reverter um placar adverso, acredita que pode chegar ao título. “Nós vamos reverter a situação, não tenho dúvida, sobretudo no nível do jogo que apresentamos”, afirmou o técnico português Paulo Sousa logo após a partida da última quarta.

E o comandante da equipe da Gávea tem um roteiro claro do que deve ser feito para conquistar o Carioca: “Primeiro, precisamos fazer três gols, temos capacidade para fazer. Temos capacidade tática para superar nosso adversário, mesmo um adversário que tem vantagem de dois gols. [O Fluminense] vai continuar fechado e procurando decisões erradas do Flamengo a nível individual. Mas temos confiança nos processos, no elenco e nos nossos jogadores para superarmos esse caminho difícil e sermos tetra”.

Tudo pronto! O Mengão concluiu nesta manhã a preparação para a final do @Cariocao. Vamos pra cima! 👊 #VamosFlamengo 📸: @gilvandesouza9 /CRF pic.twitter.com/a7qg4MgX9N — Flamengo (@Flamengo) April 1, 2022

Porém, o treinador português terá de lidar com um desfalque certo para o jogo decisivo, o atacante Vitinho lesionou a coxa direita na primeira partida com o Fluminense. Uma dúvida é o zagueiro Fabrício Bruno, que sofreu uma lesão no pé esquerdo.

Por outro lado, o uruguaio Arrascaeta, que começou no banco na primeira partida da final por ter defendido a seleção de seu país um dia antes, deve iniciar o segundo confronto na equipe titular. Assim, Paulo Sousa deve ganhar uma importante peça para articular as jogadas de ataque de seu time.

Desta forma, o Flamengo deve entrar em campo com: Hugo; Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Rodinei; João Gomes, Andreas Pereira (Willian Arão), Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Fluminense e Flamengo com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rafael Monteiro e plantão de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: