Fluminense empata com o Unión na Argentina e se complica na Sul-Americana

O Fluminense ficou em situação delicada na Copa Sul-Americana. Os tricolores ficaram no empate por 0 a 0 com o Unión-ARG, nesta quinta-feira, na Argentina.

Com o resultado, os cariocas torcer por um empate entre Junior-COL e Unión na última rodada. Além disso, o Fluminense precisa golear o Oriente Petrolero-BOL, na Bolívia, por seis gols de diferença.

A partida foi disputada em ritmo moderado. O Fluminense foi melhor, mas pouco criou no setor ofensivo.

O JOGO

O Unión começou melhor a partida. Tanto que quase abriu o placar aos oito minutos quando Alvez foi lançado na área, mas viu Fábio se antecipar para abafar a finalização. O Fluminense tinha mais posse de bola, mas não conseguia criar boas chances.

O Fluminense só conseguiu sua primeira finalização aos 26 minutos. Cano recebeu na área e, mesmo sem ângulo, chutou para boa defesa de Mele. O lance animou os tricolores, que melhoraram no jogo e pressionaram nos minutos finais. Nathan chutou com perigo aos 41. No entanto, o confronto seguiu empatado até o intervalo.

No segundo tempo, o confronto seguiu igual. O Fluminense seguia tendo mais posse de bola, mas era pouco objetivo. O Unión tentava aproveitar os espaços dados pelos tricolores, sem sucesso. A primeira boa chance do segundo tempo só aconteceu aos 27 minutos. Luiz Henrique recebeu passe e chutou próximo ao gol.

Na parte final, o Unión melhorou e passou a dominar a partida. Os argentinos desperdiçaram grande chance aos 41 minutos, com Diale. O Fluminense apenas se defendeu e teve que se contentar com a igualdade na Argentina.

UNIÓN-ARG 0 x 0 FLUMINENSE

UNIÓN

Santiago Mele, Emanuel Britez, Franco Calderón, Diego Polenta (Vera) e Lucas Esquivel; Mariano Peralta Bauer (Machuca), Juan Carlos Portillo e Enzo Roldán (Nardoni); Kevin Zenón, Mauro Luna Diale e Jonatan Álvez

Técnico: Gustavo Munúa

FLUMINENSE

Fábio, Yago (Nonato), Nino, David Braz e Pineida (Caio Paulista); André, Wellington (Marlon), Nathan (Willian) e Paulo Henrique Ganso (Arias); Luiz Henrique e Germán Cano

Técnico: Fernando Diniz

Local: Estádio 15 de Abril, em Santa Fé (Argentina)

Data: 19 de maio de 2022 (Quinta-feira)

Árbitro: Andres Cunha (Uruguai)

Assistentes: Carlos Barreiro (Uruguai) e Horacio Ferreiro (Uruguai)

Cartões amarelos: Calderón, Alvez, Vera e Esquivel (Unión); Pineida e Willian (Fluminense)