Fluminense joga mal e perde de 3 a 0 na Sul-Americana

O Fluminense jogou muito mal nesta quarta-feira (13) no estádio Metropolitano e foi superado por 3 a 0 pelo Junior Barranquilla (Colômbia) pela 2ª rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana. Após este revés o Tricolor das Laranjeiras ficou na 3ª posição da chave com três pontos, um a menos do que a equipe colombiana (líder) e do que o Unión Santa Fe (Argentina).

🇨🇴⚽🇧🇷 Com 2️⃣ gols no primeiro tempo, o @JuniorClubSA venceu em casa por 3-0 e tirou a invencibilidade do @FluminenseFC na Fase de Grupos da CONMEBOL #Sudamericana.#GrandeConquista pic.twitter.com/shGhmxx3UO — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) April 14, 2022

A vitória do Junior começou a ser construída aos 9 minutos, quando Albornoz cruzou para Didier Moreno finalizar de direita. Um pouco antes do intervalo o time colombiano ampliou com o centroavante Borja em cobrança de pênalti.

Na etapa final o Fluminense ainda criou alguma coisa nos primeiros minutos, mas o tempo passou e o time das Laranjeiras se perdeu no nervosismo, acabando com qualquer chance de reverter o placar. E o balde de água fria veio aos 49 da etapa final, quando Martinelli perdeu a bola para Sambueza, que bateu colocado para superar Fábio e dar números finais ao confronto.

Agora, o Tricolor se volta para o Brasileiro, onde visita o Cuiabá no sábado (16) na Arena Pantanal.