FMI estima crescimento de 1,7% no Produto Interno Bruto do Brasil

O FMI, Fundo Monetário Internacional, mais que dobrou a previsão de crescimento da economia brasileira para este ano. A estimativa do PIB, Produto Interno Bruto, passou de 0,8%, em abril, para 1,7%, de acordo com o relatório divulgado nesta terça-feira.

O professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Mauro Rochlin, explica que o FMI revisou a projeção porque a atividade industrial no Brasil teve desempenho melhor que o esperado.

A estimativa do FMI, de 1,7%, ainda está abaixo da previsão do governo, que calcula que o PIB brasileiro deve crescer 2%, neste ano.

Apesar da melhora na avaliação do cenário no país para este ano, o FMI reduziu a estimativa do PIB para o ano que vem, de 1,4% para 1,1%. A previsão do Ministério da Economia é que, em 2023, a economia brasileira cresça 2,5%.

Para a região da América Latina e Caribe, o FMI prevê alta de 3% este ano e de 2% no ano que vem.

*Com produção de Daniel Lima

Economia Brasília Bianca Paiva / Beatriz Arcoverde Victor Ribeiro* – Repórter da Rádio Nacional estimativa de crescimento do PIB 1:37