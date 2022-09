Fofura! Simaria faz publicação carinhosa para o filho: “Minha razão de viver”

Fofura! Nesse domingo (11), a cantora Simaria fez uma publicação muito fofa em homenagem ao seu filho, Pawel e encantou os seguidores. “Você me salva todos os dias com seu amor”, declarou a musa na publicação.

“Meu filho, você me salva todos os dias com seu amor, sua bondade, sua essência pura como as águas cristalinas de uma cachoeira limpa, que transcende a paz e a força que água tem. Eu sou a mamãe mais privilegiada do mundo inteirinho por ter um príncipe como você”, declarou Simaria.

A cantora, que anunciou recentemente que não faz mais parte da dupla Simone&Simaria, é mãe de Pawel e Giovanna. “Sou grata ao meu Deus por tá tendo a sorte de compartilhar cada dia com você e sua irmãzinha. Vocês são a minha força para viver, amo você com todo o meu coração”, finalizou a musa.

Simaria realiza procedimento estético no rosto Recentemente, a cantora Simaria foi submetida a um procedimento estético com o objetivo de reduzir a papada — que consiste no acúmulo de gordura na parte de baixo do queixo.

“Estava lá em casa me sentindo um pouco feia. Todo mundo tem o direito de exercer a feiura, mas eu já cansei de tanta feiura, agora quis ficar linda”, declarou a cantora já deitada na mesa de procedimento. A musa realizou o procedimento estético com a Dr. Juliana Romao, médica especializada em laser, injetáveis e cosmeatria.

