Foi divulgada a identidade do principal suspeito do homicídio de um trabalhador em Itabela

Familiares de Milton de Jesus Almeida (58 anos), morto após uma discussão banal, tem acreditado na justiça. No entanto, pouco detalhes sobre o caso são conhecidos ou avançados.

Milton de Jesus Almeida trabalhavam numa propriedade rural na região do Parque Nacional, que faz limite com o povoado de São João do Monte, “Montinho”, em Itabela.

O principal suspeito do crime é tido pelas autoridades como pessoa fria e calculista, trata-se de Amilton Nunes de Oliveira, que durante a desavença com a vítima. Sacou uma arma e efetuou disparos na região abdominal.

Após cometer o crime, Amilton Nunes de Oliveira, fugiu tomando rumo ignorado.

As investigações sobre o caso, chegaram obter informações que o foragido poderia estar escondido entre os municípios de Itamaraju e Teixeira de Freitas.

Qualquer informação do foragido poderá ser repassado as autoridades nos telefones (190) da PM ou (197) da Polícia Civil.