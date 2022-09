‘Foi um resultado justo’, diz Enderson sobre derrota do Bahia para Ponte Preta

A atuação do Bahia na derrota para a Ponte Preta, na noite desta quarta-feira (31), passou longe do que os tricolores esperavam. Com uma postura bem diferente do que apresenta quando joga na Fonte Nova, o Esquadrão foi dominado e caiu por 2×0 no Moisés Lucarelli. Após o jogo, o técnico Enderson Moreira admitiu que a derrota “foi justa”.

“O resultado, pela eficiência da Ponte, foi justo”, afirmou Enderson, antes de completar:

“A gente fez um jogo com boa criação de chances. A gente poderia ter saído na frente do placar. A gente criou chances claras. A gente não conseguiu converter. Acabamos sofrendo o gol perto do fim do primeiro tempo. Claro que isso muda o jogo. E, no melhor momento nosso, no segundo tempo, até da partida, a gente criou chances, pelo menos duas grandes oportunidades. A gente acabou não fazendo o gol e tomou o segundo. O jogo ficou cada vez mais difícil”, explicou.

Ainda segundo a análise do treinador, o Bahia criou boas chances, mas não teve eficiência para balançar as redes. Enderson citou também o lado emocional dos atletas, mas afirmou que o elenco precisa deixar a derrota para trás e olhar para a frente.

“A gente teve boas oportunidades, pressionou, foi simplesmente a Ponte que deu as situações. Nós pressionamos também, apertamos eles. A gente não ficou lá atrás, só esperando. A gente foi para cima, para poder marcar em cima também. A gente não foi eficiente, não conseguiu aproveitar as oportunidades e transformá-las em gols. O jogo poderia ter sido diferente se a gente tivesse conseguido sair na frente. O emocional toma conta de quem está perdendo, e vai ter que se arriscar mais. A gente conseguiria mais espaço. Mas a gente não conseguiu, e já passou”, disse.

O Bahia voltará a entrar em campo neste sábado (3). O tricolor recebe o Tombense, às 19h, na Fonte Nova, pela 28ª rodada da Série B. O Esquadrão é o vice-líder do Brasileirão, com 47 pontos.