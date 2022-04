Foo Fighters cancela todos os shows de turnê após morte de Taylor Hawkins

A banda Foo Fighters cancelou todos os shows que estavam programados para serem realizados na turnê até dezembro devido à morte do baterista Taylor Hawkins. O grupo tinha apresentações marcadas para Estados Unidos, Europa e Oceania até o fim de 2022. “É com muita tristeza que confirmamos o cancelamento de todas as futuras datas da turnê à luz da assombrosa perda de nosso irmão Taylor Hawkins. Nós lamentamos e compartilhamos essa decepção por não podermos nos ver como planejado”, publicou a conta da banda.

“Em vez disso, vamos tomar um tempo para lamentar, para nos curar, para trazer as pessoas amadas para perto de nós e para apreciar as músicas e as memórias que fizemos juntos”, completou o Foo Fighters em um comunicado divulgado através das redes sociais. Taylor Hawkins foi encontrado morto na última sexta, 25, em um quarto do hotel em que a banda estava hospedada em Bogotá, horas antes de realizar um show na capital colombiana. A apresentação foi cancelada, assim como a que o Foo Fighters realizaria em São Paulo, no festival Lollapalooza, no domingo, 27. A causa da morte foi provavelmente overdose de diferentes substâncias, segundo as autoridades colombianas – o exame toxicológico indicou a presença de opioides, antidepressivos e maconha.