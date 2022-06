Em um fim de semana cujo único compromisso oficial na agenda era um encontro com o ministro de Negócios Estrangeiros e Europeus e de Comércio da República de Malta, Ian Borg, o presidente Jair Bolsonaro (PL) aproveitou para sair do Palácio do Alvorada e prestigiar a Festa Junina do Clube do Exército, realizada na noite deste sábado (4/6), no Setor Militar Urbano (SMU), em Brasília.

Foi uma visita rápida e o presidente não estava acompanhado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Em pouco tempo, ele já estava cercado pelo público, entre pedidos de filmagens e selfies.

Veja as imagens:

Fora da agenda, Bolsonaro vai à Festa Junina do Clube do Exército Foi uma visita rápida e em pouco tempo o presidente já estava cercado pelo público, entre pedidos de filmagens e selfies. Leia: https://t.co/ReO7bv7pxS pic.twitter.com/QAQFpJxPTl — Metrópoles (@Metropoles) June 5, 2022

Bolsonaro prepara-se para nova viagem os Estados Unidos, na próxima semana, onde participará da Cúpula das Américas, em Los Angeles. Lá, vai se encontrar com Joe Biden, que o convidou para uma reunião bilateral.

O evento, que acontecerá entre 9 e 10 de junho em Los Angeles, reunirá chefes de Estado do continente americano.

Segundo fontes do Palácio do Planalto, Bolsonaro e Biden devem se encontrar durante uma reunião bilateral. Será o primeiro encontro entre ambos. Até hoje, os dois só trocaram cartas protocolares.

