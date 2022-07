Fora da Copa? Pogba deve ficar até 3 meses longe dos campos devido a lesão

Recém-contratado pela Juventus, o meio-campista francês Paul Pogba deve ficar de dois a três meses parado devido a uma lesão no joelho.

Após ter realizado exames médicos para avaliar a gravidade da contusão no menisco, o jogador tem duas opções.

A primeira seria parar por cerca de dois meses e remover o fragmento lesionado da cartilagem. Com isso, Pogba estaria de volta aos gramados antes da Copa do Mundo, que começa em 21 de novembro, mas correria o risco de sofrer uma nova contusão em curto prazo.

A segunda possibilidade seria passar por uma cirurgia para reconstruir completamente o menisco, mas com tempo de recuperação estimado em pelo menos três meses, o que poderia comprometer sua presença no Mundial do Catar.

Retorno à Juventus

Pogba sentiu a lesão durante um treino de pré-temporada da Juventus , que trouxe de volta um de seus principais jogadores na década passada. O francês de 29 anos vestiu a camisa da Velha Senhora entre 2012 e 2016, período em que foi tetracampeão da Série A e bicampeão da Copa da Itália e da Supercopa Italiana.

O meio-campista defendeu o Manchester United nas últimas seis temporadas, mas sem repetir o mesmo sucesso, tanto que não houve acordo para renovar seu contrato com os Red Devils.