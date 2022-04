Fora de casa, Chelsea atropela o Southampton pelo Campeonato Inglês

Fora de casa, o Chelsea levou a melhor neste sábado diante do Southampton. Os Blues venceram o adversário por 6 a 0, em embate válido pela 32ª rodada do Campeonato Inglês, e permaneceram na terceira colocação.

O time de Thomas Tuchel vinha de uma derrota no torneio. Apesar de somar mais três pontos, é difícil o Chelsea alcançar a vice-liderança, ocupada pelo Liverpool.

Já o Southampton não aproveitou a chance de subir na tabela e colar no G-8. Com o placar, continuou na 12ª posição, com 36 pontos.

O primeiro a entrar em campo pela próxima rodada é o Southampton. No próximo sábado, recebe o Arsenal às 11 horas (de Brasília). O Chelsea, por sua vez, tem a Liga dos Campeões e a Copa da Inglaterra antes do Inglês.

Primeiro tempo

A partida foi totalmente dominada pelo Chelsea. A goleada se iniciou logo aos oito minutos com Mason Mount, que empurrou a bola para Marcos Alonso após uma bagunça dentro da área. Ele disparou um chute rasteiro para abrir o placar.

Em seguida, em um rebote, Mount entrou na defesa adversário e não hesitou em arriscar, acertando um belo chute no canto esquerdo do goleiro.

Já aos 21 minutos, foi a vez de Timo Werner aparecer no embate. O atacante ganhou na corrida e disparou uma bomba, vencendo Frases Forster, que foi vazado pela terceira vez apenas na primeira etapa.

Por fim, antes de descer para os vestiários, Havertz pegou o rebote e mirou no meio do gol para fechar a contagem por enquanto.

Segundo tempo

Logo aos quatro minutos, Werner deixou o segundo dele no duelo e emendou 5 a 0 no placar.

Para encerrar, Mount também apareceu novamente. Após o goleiro socar a bola para longe, ela aterrissou nos pés de Mason, que colocou no canto inferior do alvo.

Confira outros resultados do Campeonato Inglês neste sábado:

Arsenal 1 x 2 Brighton

Watford 0 x 3 Leeds