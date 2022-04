Fora de casa, Cuiabá sofre derrota para o Racing pela Copa Sul-Americana

Pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana, o Cuiabá foi derrotado por 2 a 0 pelo Racing, no Estádio El Cilindro, na Argentina.

Com o resultado, o Dourado fica em segundo lugar de seu grupo, com três pontos conquistados. Enquanto o Racing assume a liderança, somando seis pontos.

As equipes voltam a campo no sábado. O Cuiabá enfrenta o Fluminense, na Arena Pantanal, pela segunda rodada do Brasileirão, às 21h (de Brasília). Já o Racing recebe o Union Santa Fe, pelo Campeonato Argentino, às 21h30.

O JOGO

Em casa, o Racing criou a primeira boa chance do jogo logo aos dois minutos com Alcaraz, que chutou bem para João Carlos fazer a defesa. Depois, Hauche levou perigo em um lance de cabeça, mas João Carlos defendeu. O Cuiabá, por sua vez, teve algumas dificuldades e não conseguiu levar muito perigo ao gol adversário.

Tendo mais controle da partida e criando chances, os argentinos abriram o placar aos 25 minutos com Javier Correa. João Carlos precisou aparecer para evitar mais um gol do Racing.

No segundo tempo, o Dourado encontrou ainda mais dificuldades para reagir. Com o placar favorável, o Racing buscou ampliar o marcador e continuou dando trabalho para a defesa do Cuiabá. Aos 19 minutos, Alcaraz cobrou falta e mandou direto para o gol. A bola bateu no arqueiro João Carlos e morreu no fundo do gol.

Nos minutos finais, o Cuiabá tentou diminuir o marcador em cobrança de falta de Valdivia, mas não levou perigo e sofreu a primeira derrota na Sul-Americana.