Fora do ‘BBB 22’, Linn da Quebrada alfineta Arthur Aguiar comendo pão: ‘Está podre’

A cantora Linn da Quebrada irritou a torcida de Arthur Aguiar ao postar um vídeo alfinetando o brother. Nos stories do Instagram, a ex-participante do “BBB 22” postou um vídeo no qual aparece comendo um pão que, na sequência, ela cospe e comenta: “Está podre, mofado! Vou jogar isso fora”. Vale lembrar que os fãs de Arthur se autodenominam “pãezinhos”, isso porque no começo do reality show da Globo, Maíra Cardi, mulher do ator, postou vídeos criticando o marido por ele estar comendo pão dentro da casa. Em outro momento, ela lamentou: “Meu tanquinho está indo embora”. O assunto virou piada aqui fora, uma vez que a alimentação dentro do reality é restrita para quem está na xepa, ou seja, não tem como ficar escolhendo o que comer. Lina não citou o nome de Arthur ao aparecer com o pão, mas sua atitude não passou despercebida e ela começou a ser atacada nas redes sociais pela torcida do ator.

A tag “ridícula” foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter desta quarta-feira, 13. “Chocado com a Lina comendo um pão e dizendo que a podre e mofado. a máscara caiu, não sustentou o personagem que pregava por respeito e tinha frases bonitas”, comentou um seguidor. “A padaria não erra. Numa demonstração desnecessária e ridícula de despeito, a Lina zoou o nosso pãozinho. Você cuspiu, mas no final, vai ter que engolir”, escreveu outro. “Que ridícula! Saiu da personagem e voltou a ser a canceladora de sempre”, acrescentou mais um. A atriz Dani Calabresa também foi alvo de ataques por fazer uma piada envolvendo o ator no quadro “CAT BBB” exibido no programa da última terça-feira, 12.

chocado com a lina comendo um pão e dizendo que a podre e mofado. a máscara caiu, não sustentou o personagem que pregava por respeito e tinha frases bonitas. pic.twitter.com/SYK251jYjx — mateus (@gratidaorafa) April 13, 2022

Que ridícula! Saiu d personagem é voltou a ser a cacneladora de sempre. https://t.co/Bk6qc0rE2Z — ☆ (@lizecomenta) April 13, 2022

Ridícula por isso foi eliminada com força🥲 pic.twitter.com/r0vy7Zu9g4 — Gratiluz (@Jennife69175423) April 13, 2022

Eu achei ridícula as atitudes da Linna aqui fora, saiu, mas saiu destilando veneno né.. Querendo trazer cancelamento pro Arthur, metendo hater e indo atrás dos verificados. Não soube jogar lá dentro e aqui fora tá pior ainda. — Gabi Aguiar (@kgabisouza) April 13, 2022

A Padaria não erra. Numa demonstração desnecessária e ridícula de despeito, a Lina zoou o nosso pãozinho. Você cuspiu, mas no final, vai ter que engolir. pic.twitter.com/2IDuLwbh1z — Edson Riyudi Okudi (@ograndecaido) April 13, 2022