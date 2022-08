Forças Armadas vão reforçar segurança pública nas eleições no RJ

O estado do Rio terá o apoio das Forças Armadas para reforçar a segurança pública nas eleições. A informação foi confirmada em sessão do Tribunal Regional Eleitoral, realizada nesta quarta-feira (31).

O presidente do Tribunal, desembargador Elton Leme, afirmou que o pedido foi realizado ao TSE, com a concordância do governador do estado, e foi autorizado pelo presidente Jair Bolsonaro.

O desembargador Elton Leme lembrou que a operação é diferente da GLO, Garantia da Lei e da Ordem.

No dia 12 de agosto, o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que autoriza a atuação das Forças Armadas nas eleições deste ano, em ações para garantir a votação e a apuração do pleito.

Segurança Rio de Janeiro Roberto Piza/ Renata Batista Fabiana Sampaio – Repórter da Rádio Nacional eleições2022 segurança pública Forças Armadas 63:00