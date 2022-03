Formação de GCM tem formatura no próximo domingo (13)

Destaque



Publicado em 11 de mar de 2022 e atualizado às 09:33

A Guarda Municipal de Itamaraju está findando seu curso de formação e capacitação, de 476 horas, conforme previsto no M. Da Justiça e SENASP.

O curso iniciou no dia 05 de outubro de 2021, contou com a participação de diversos profissionais, com especializações diferentes e áreas distintas, ministrando aulas e instruções.

O aluno Guarda, foi submetido a disciplinas que foram de Direitos Humanos, até uso progressivo da força, passando por sociologia, vários ramos do direito, meio ambiente, táticas operacionais e muitas outras.

Teve participação especial da empresa IGA, que é especializada em formação de Guardas Municipais em todo Brasil, além da coordenação pedagógica de Maria Hélia, profissional com mais de 15 de experiência no ramo da pedagogia e coordenação.

Por fim, neste próximo domingo, dia 13/03 as 08:00 da manhã, na Praça Castelo Branco haverá a colação de grau e formatura da turma, onde toda população é convidada a fazer parte e prestigiar o evento.

Por | Ascom