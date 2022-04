Fórmula 1 e FIA confirmam GP da Arábia Saudita após atentado em Jeddah

A Fórmula 1 emitiu um comunicado oficial na manhã deste sábado para informar que o GP da Arábia Saudita será mantido. Junto da FIA, houve uma série de conversas e foi decidido que a segurança no local será redobrada.

“Após o incidente amplamente divulgado que ocorreu em Jeddah na sexta-feira, houve uma ampla discussão entre todas as partes interessadas, as autoridades do governo saudita e as agências de segurança que deram garantias completas e detalhadas de que o evento é seguro”, informa a nota.

Neste sexta, houve um atentado em Jeddah. Bombardeios foram feitos a cerca de 10 km do circuito durante o primeiro treino livre.

Sendo assim, neste sábado acontecerá o terceiro treino livre, às 11 horas (de Brasília). Às 14, a corrida classificatória dará início. O Grande Prêmio está marcado para domingo, às 14 horas.

O atentado

Instalações de uma petrolífera, patrocinadora da Fórmula 1 e da Aston Martin, foram explodidas em regiões próximas do Aeroporto Internacional de Jeddah, cerca de 10 km do circuito de corrida. A fumaça pôde ser visualizada no autódromo, durante o primeiro treino livre.

“Nos asseguraram que, para o país, a segurança vem em primeiro lugar, não importa a situação. Os responsáveis estão aqui com suas famílias na pista, e têm todos os sistemas para proteger essa área, a cidade e os locais em que vamos. A segurança está confirmada. Temos confiança, e temos que acreditar nas autoridades locais sobre essa questão. Desse modo, é claro, continuaremos com o evento”, disse o presidente da F1, Stefano Domenicali.