Fórmula 1: Haas remove cores da bandeira russa e marcas de patrocinador

A Haas, que está participando nesta sexta-feira (25) do último dia dos testes de pré-temporada da Fórmula 1 em Montmeló, na Espanha, colocou seu carro na pista sem as cores da bandeira da Rússia e a marca da patrocinadora russa Uralkali.

A medida da equipe norte-americana, que tem Mick Schumacher e Nikita Mazepin como pilotos, foi decidida em virtude da invasão da Rússia à Ucrânia. O nome da empresa de fertilizantes também acabou sendo retirada de todas as comunicações da Haas.

“A Haas apresentará o seu VF-22 em uma coloração branca, sem a marca da Uralkali, para o terceiro e último dia de destes em Barcelona. Nikita Mazepin vai entrar na pista como o planejado na sessão da manhã, com Mick Schumacher assumindo o carro na tarde”, informou o time em um comunicado.

A equipe adotou em seu monoposto as cores da bandeira da Rússia – branco, vermelho e azul – por conta do patrocínio da Uralkali, que pertence a Dmitry Mazepin, pai do piloto do time norte-americano.

A ação da Haas chega em meio ao cancelamento do Grande Prêmio da Rússia de Fórmula 1, que estava previsto para acontecer em Sóchi no mês de setembro. Tudo isso ocorre por causa da autorização do presidente russo, Vladimir Putin, de iniciar uma invasão à Ucrânia.