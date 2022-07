Fórmula 1: Verstappen chega ao GP da Hungria mais líder do que nunca

Com a metade da temporada já concluída, a Fórmula 1 chega ao GP da Hungria, neste domingo (31/7), perigando que o campeonato de 2022 da categoria tenha uma definição rápida. Isso porque Max Verstappen tem uma vantagem de 63 pontos sobre Charles Leclerc, que cometeu um erro e abandonou a última corrida, na França, quando estava na liderança. Já no Mundial de Construtores, a Red Bull tem 396 pontos contra 314 da Ferrari.

O GP da Hungria tem transmissão da Band, a partir das 9h (a corrida começa às 10h). Saiba mais sobre a corrida e o campeonato abaixo.

O campeonato Red Bull e Ferrari despontaram como as duas equipes que desafiariam pelo título da temporada 2022, tanto no Mundial de Pilotos quanto de Construtores. No entanto, após um começo animador, os italianos têm sofrido com problemas de confiabilidade em seus carros e erros dos seus pilotos, mesmo demonstrando ritmo e talento para competir na pista com o atual campeão mundial. O GP da França, no último fim de semana, foi um exemplo perfeito disso, quando Charles Leclerc travou e superou Max Verstappen no circuito de Paul Ricard, mas devido a um erro, abandonou a corrida. O grito do monegasco escutado pela rádio é uma medida de frustração dele, da equipe e de todos os tifosi ferraristas.

No entanto, pelas características mais travadas de Hungaroring, a Ferrari, salvo novos erros e problemas mecânicos, tem motivos para se animar — de novo –, para o GP da Hungria. No último circuito parecido com o deste fim de semana, em Mônaco, os italianos só não conseguiram a dobradinha por um, é claro, erro de estratégia.

O treino classificatório George Russell conquistou a primeira pole position de sua carreira. O piloto britânico cravou um tempo espetacular de 1min17s377 no Q3 e largará em primeiro. O dia não foi nada bom para a Red Bull, que teve Sérgio Perez eliminado no Q2 e Max Verstappen ficando apenas com a 10ª posição, o que pode esquentar a disputa pela liderança do campeonato. Carlos Sainz e Charles Leclerc, da Ferrari, fecham o top 3 nesta ordem.

Detalhes do circuito Distância: 4.381 km

Número de voltas: 70

DRS – 2 zonas de ativação: detecção antes da curva 14 e ativação na reta dos boxes e após a curva 2

Pneus disponíveis: C2 (duros), C3 (médios) e C4 (macios)

Recorde em corrida: 1min16s627 (Lewis Hamilton, Mercedes, 2020)

Resultado de 2021

Pole position: Lewis Hamilton – 1min13s447

Pódio:

1º Esteban Ocon – FRA/Alpine – 2h04min43s199

2º Lewis Hamilton – ING/Mercedes +2s736

3º Carlos Sainz – ESP/Ferrari +15s018

Curiosidades sobre o circuito Esteban Ocon conseguiu a primeira (e única, até o momento) vitória de sua carreira, no GP da Hungria, no ano passado, no circuito de Hungaroring. O francês continuou uma longa tradição de utilizar o Grande Prêmio como palco das primeiras vitórias de diversos grandes nomes da Fórmula 1. Foi o que aconteceu com Damon Hill, pela Williams, em 1993; com Fernando Alonso, em 2003, pela Renault; com Jenson Button, em 2006, pela Honda; e com Kovalainen, em 2008, pela McLaren.

O segundo GP mais longevo da Fórmula 1, sendo realizado na mesma pista desde 1986, também guarda memórias interessantes para os brasileiros: na estreia do GP, Senna e Prost protagonizaram uma verdadeira batalha, com o francês ultrapassando o brasileiro por fora logo na primeira curva. Rubens Barrichello também contabiliza uma vitória em Hungaroring, em 2002.

O GP da Hungria em 2021 A prova de Hungaroring em 2021 foi um exemplo perfeito de “corrida maluca”. Logo na primeira curva, um acidente envolvendo vários carros resultou em uma relargada com apenas a Mercedes de Hamilton. O piloto britânico, aliás, perdeu várias posições na volta da paralisação e teve que superar Fernando Alonso para chegar ao pódio. Já Max Verstappen teve diversos problemas no carro causados pelo acidente e terminou a corrida na 9ª colocação.

Com os favoritos tendo dias atípicos, Ocon e Vettel travaram uma disputa e o francês levou a melhor, garantindo sua primeira vitória na Fórmula 1.

O post Fórmula 1: Verstappen chega ao GP da Hungria mais líder do que nunca apareceu primeiro em Metrópoles.