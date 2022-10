Fórmula Kite: Brasileiros ficam fora da regata da medalha no Mundial

Terminou neste domingo (16), em Cagliari (Itália), a edição 2022 do Campeonato Mundial de Fórmula Kite, classe da vela que estreará na Olimpíada de Paris (França), em 2024. Ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima (Peru), em 2019, Bruno Lobo teve o melhor desempenho entre os quatro brasileiros, todos maranhenses, terminando a disputa masculina na 18ª posição, entre 92 velejadores.





Lobo conquistou, também, o resultado mais positivo das Américas entre os homens, uma posição a frente do estadunidense Kai Calder. Lucas Fonseca finalizou no 62º lugar e Bruno Lima foi o 88º. O esloveno Toni Vodisek ficou com a medalha de ouro. Maximilian Maeder, de Singapura, levou a prata, com o francês Axel Mazella completando o pódio.

No feminino, Maria do Socorro Reis foi a 42ª colocada, sendo a quarta melhor do continente, atrás das norte-americanas Daniela Moroz (campeã) e Kirstyn Obrien e da colombiana Maria Lizeth Rojas. A francesa Lauriane Nolot conquistou a prata entre as mulheres. O bronze ficou com a britânica Ellie Aldridge. A competição reuniu, em Cagliari, 58 velejadoras.

A participação brasileira chegou ao fim no sábado (15). Para chegarem às regatas da medalha, realizadas neste domingo, eles precisavam estar entre os dez primeiros da classificação geral. Os dois melhores avançaram direto à prova final, enquanto os demais foram divididos em duas semifinais, com quatro barcos em cada, nas quais os vencedores se garantiram na disputa pelo ouro.

”Não podemos esquecer que é o início de uma campanha olímpica e em uma nova classe que ainda tem muito o que evoluir. O Bruno [Lobo] ratifica sua posição de melhor da América, um bom sinal para as próximas competições, incluindo o Pan de Santiago [Chile], em 2023″, analisou o técnico da Confederação Brasileira de Vela (CBVela), Eduardo Abad, em nota à imprensa.

Além da Fórmula Kite, outra nova categoria olímpica da vela será a iQFoil. Os eventos ocupam os lugares das classes RS:X e Finn. As provas Laser (masculino), Laser Radial (feminino), 49er (masculino), 49erFX (feminino) e Nacra 17 (misto) estão mantidas em Paris 2024, assim como a 470, que passa a ser disputada em duplas mistas.