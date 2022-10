Forró hardcore dos Raimundos embala noite com The Killers no DF

Quem viveu o rock dos anos 90 não consegue ouvir “Complicada e perfeitinha” sem continuar cantando, mesmo que errada, uma das letras mais famosas da banda Raimundos. Com mais de 30 anos de estrada, os amigos que faziam cover principalmente do punk rock dos Ramones, hoje são um dos nomes mais queridos do rock nacional. E, no dia 14 de novembro, Digão, Canisso, Marquim e Caio estarão no show do The Killers, na Arena BRB/Mané Garrincha, em Brasília (DF). Você pode adquirir o ingresso pela internet ou na bilheteria do Ginásio Nilson Nelson, na loja da Eventim, do Brasília Shopping, e na entrequadra 102/103 Norte (de frente para o Eixinho).

Compre aqui seu ingresso

Formado em Brasília, os Raimundos marcaram e ainda marcam gerações de roqueiros brasileiros com a mistura inusitada do forró de duplo sentido do Zenilton com o punk rock visceral dos Ramones.

O nome da banda inclusive foi uma homenagem abrasileirada justamente a um dos grupos que mais marcou o início da carreira, os Ramones. Digão, Canisso, Marquim e Caio botarão a galera para pular com sucessos como Mulher de Fases, Puteiro em João Pessoa e Eu Quero Ver o Oco, além de vários hits do forró hardcore do quarteto.

Em seguida, a estrela da noite, o The Killers promete espetáculo com grandes hits, a exemplo do hino atemporal Mr. Brightside e outros sucessos, como Somebody Told Me, Human e When You Were Young. O show terá ainda o maior palco já construído no Distrito Federal, além de um esquema de iluminação, LED e som jamais experimentados pelos fãs.

Além do The Killers e Raimundos, a noite terá a banda brasiliense Capital Inicial e o grupo Jovem Dionísio, responsável pelo sucesso Acorda Pedrinho, além dos DJs da tradicional festa Play!.

Os ingressos já estão à venda desde o dia 3/10. Além da variedade de preços, outra boa notícia para quem não quer perder essa megaperformance é que, com a apresentação de um documento funcional (crachá ou carteira profissional), servidores e funcionários públicos federais e distritais pagam meia-entrada.

Entre as opções disponíveis para assistir ao show do The Killers, estão:

Cadeira Superior – Meia-Entrada: R$ 120

– Inteira: R$ 240

Cadeira Inferior

– Meia-Entrada: R$ 320

– Inteira: R$ 640

Pista

– Meia-Entrada: R$ 280

– Inteira: R$ 560

Hospitality

– Meia-Entrada: R$ 400

– Inteira: R$ 800

Pista VIP

– Meia-Entrada: R$ 440

– Inteira: R$ 880

Camarotes Avulsos

– Meia-Entrada: R$ 780

– Inteira: R$ 1.560

Metrópoles Music Com a entrada no ramo do entretenimento, o Metrópoles Music vai trazer para a capital federal grandes espetáculos nacionais e internacionais do mundo da música. O objetivo é fomentar o entretenimento e, assim, proporcionar alegria e momentos de diversão para a população.

The Killers No dia 14 de novembro (segunda-feira), na Arena BRB Mané Garrincha. As vendas para o público em geral começaram na segunda-feira (3/10). Os ingressos custam a partir de R$ 120 e podem ser parcelados em 10 vezes, sem juros. Vendas no site da Eventim (www.eventim.com.br), na bilheteria do Ginásio Nilson Nelson, na loja da Eventim, do Brasília Shopping, e na entrequadra 102/103 Norte (de frente para o Eixinho).

O post Forró hardcore dos Raimundos embala noite com The Killers no DF apareceu primeiro em Metrópoles.