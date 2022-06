Forrozinho do Bailinho terá participação de Serginho, do Adão Negro

Divulgação

O próximo Forrozinho do Bailinho, que acontece neste sábado (18), no Pátio São Joaquim, promete fazer um verdadeiro carnaval junino. Com participação do cantor Serginho, da banda Adão Negro, o show do Bailinho de Quinta traz a diversidade musical de sempre, dessa vez em ritmo de São João, com arrasta-pé, xote, galopes, baião e muito forró!

A abertura da festa, que começa às 18h, fica por conta do Trio Nordestino, que leva para o palco a tradição de um grupo com mais de 60 anos de história. Os ingressos estão à venda no Sympla.

Serviço

O quê: Forrozinho do Bailinho

Quem: Trio Nordestino, Bailinho de Quinta e Serginho do Adão Negro

Onde: Pátio São Joaquim (Av. Jequitaia, 375 – Calçada)

Quando: 18 de junho (sábado), a partir das 18h

Ingressos: R$ 70 (individual) | R$ 60 (casadinha/ valor por unidade) – 2º Lote