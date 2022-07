Fortaleza acerta empréstimo do volante Matheus Jussa a time do Catar

O volante Matheus Jussa está de casa nova. Na noite desta sexta-feira, o Fortaleza comunicou o empréstimo do jogador ao Qatar SC, do mundo árabe. O contrato firmado é válido até o fim de 2022.

Matheus já disputou 35 partidas pelo Leão do Pici nesta temporada. Seu contrato com o clube nordestino se estende até o dia 31 de dezembro de 2024. Com seu empréstimo, o Fortaleza receberá 50 mil dólares (aproximadamente R$ 258,6 mil na cotação atual).

”O Leão do Pici agradece a entrega, o profissionalismo e o trabalho realizado pelo atleta, além de desejar sucesso no seu próximo desafio”, escreveu o Fortaleza em seu site oficial.

Dentro de campo, o Fortaleza luta para se reerguer na temporada. A campanha da equipe no Campeonato Brasileiro é péssima. No momento, o time ocupa a última colocação da tabela, com apenas 15 pontos somados em 19 jogos.

A próxima partida dos comandados de Juan Pablo Vojvoda será frente ao Cuiabá, em duelo direto entre equipes que lutam para sair da zona de rebaixamento. A bola rola às 18h (de Brasília) deste domingo, na Arena Pantanal.