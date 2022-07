Fortaleza anuncia saída de Yago Pikachu para o futebol japonês

Nesta quinta-feira, o Fortaleza anunciou a saída de Yago Pikachu para o futebol japonês. O Shimizu S-Pulse pagou a multa de US$ 800 mil (R$ 4,3 milhões) e levou o jogador, que deixa o Tricolor, clube com qual tinha contrato até o fim de 2023. Em nota, confirmando a transferência, o time se despediu do jogador.

“Marcado na história do clube e no coração de todos os torcedores, o Fortaleza agradece imensamente pela dedicação, honra e respeito que o atleta teve pela instituição por todo esse tempo, além de desejar muito sucesso no seu próximo desafio”, disse o clube em comunicado.

Pikachu chegou ao Fortaleza em 2021 e desde então jogou 94 partidas, marcou 29 gols e deu 16 assistências. Com a camisa do Leão do Pici, o lateral direito foi bicampeão do Campeonato Cearense (2021 e 2022) e campeão da Copa do Nordeste 2022. Na final inclusive, Pikachu marcou.

Em 2021, o atleta teve grandes destaques vestindo a camisa tricolor, participando de uma campanha histórica do clube na Copa do Brasil. Nas quartas de final, Pikachu marcou um dos gols do empate contra o São Paulo, no Morumbi. Posteriormente, o Leão se classificou às semifinais do torneio.

Além disso, também foi importante na disputa do Campeonato Brasileiro, no qual o Fortaleza terminou em quarto lugar e conquistou a vaga inédita na Copa Libertadores. Para consagrar a temporada, Pikachu levou o premio de melhor lateral direito da Série A no ano, pela CBF.