Fortaleza bate Alianza Lima e conquista primeira vitória na Libertadores

O Fortaleza conquistou a primeira vitória na história pela Copa Libertadores. Em casa, na Arena Castelão, nesta quarta-feira, o Leão saiu na frente, sofreu o empate, mas buscou a vitória por 2 a 1 no fim. Em um jogo eletrizante, o herói da vitória foi Hércules, que saiu do banco para marcar o segundo gol dos cearenses.

Com o resultado, o Fortaleza conquista seu primeiros três pontos na Libertadores, e melhora um pouco sua situação. A vitória coloca o clube na terceira posição do Grupo F, três pontos atrás de Colo Colo e River Plate, que se enfrentam ainda nesta quarta-feira.

O Leão volta a focar no Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, às 16h (de Brasília), o Fortaleza encara o Corinthians fora de casa, pela quarta rodada da Série A.

O JOGO

A partida começou movimentada no Castelão. Em suas melhores oportunidades nos primeiros minutos, o Fortaleza esbarrou nas más condições do gramado em jogadas de Lucas Lima e Matheus Jussa. O Alianza Lima respondeu com Barcos, que também escorregou na hora do arremate.

Com o passar do tempo, o Fortaleza passou a pressionar com tudo e criou boas chances. Aos 16 minutos Lucas Lima levou perigo pelo lado direito. A zaga tirou a bola para escanteio e, na cobrança, Benevenuto quase abriu o marcador de cabeça, mas a bola pegou em Titi e saiu pela linha de fundo.

Mais perto do fim da primeira etapa, as duas melhores chances caíram nos pés de Moisés. Aos 33 minutos, após belo lançamento de Lucas Lima para Silvio Romero, o argentino acionou Moisés, que invadiu a área, limpou a marcação duas vezes, mas parou em Campos. Aos 37, o atacante bateu da entrada da área, mas a defesa desviou para fora.

No último lance do primeiro tempo, Titi cabeceou e por pouco não balançou as redes. O primeiro tempo, porém, acabou sem gols.

Na volta do intervalo, o Leão precisou de apenas quatro minutos para abrir o placar. Após bela triangulação de Yago Pikachu e Lucas Lima, o ala encontrou Silvio Romero dentro da área. O atacante bateu cruzado e balançou as redes.

O Alianza Lima se abriu mais após o gol e chegou a levar perigo logo após o gol. Aos 24 minutos, porém, Lavandeira recebeu cruzamento a área e cabeceou para o fundo das redes, empatando a partida.

O Fortaleza não desistiu e foi atrás do resultado. Após muita insistência, aos 35 minutos da segunda etapa, o gol da vitória veio nos pés de Hércules, que acertou chute cruzado da entrada da área e contou com o quique no gramado para balançar as redes. Saiu do banco para ser o herói do Leão.

A partida seguiu movimentada até os minutos finais. No entanto, apesar de grande chance de Depietri no fim, o jogo terminou sem novas alterações no placar. Vitória do Fortaleza.

FORTALEZA 2 x 1 ALIANZA LIMA

FORTALEZA

Max Walef; Ceballos, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu (Tinga), Felipe, Lucas Lima (Depietri), Jussa (Hércules) e Lucas Crispim; Moisés (Zé Welison) e Silvio Romero (Renato Kayzer)

Técnico: Juan Pablo Vojvoda

ALIANZA LIMA

Campos; Míguez, Ramos, Vílchez e Rojas (Aguirre); Ballón, Benítez (Lagos) e Concha; Lavandeira Valenzuela), Benavente (Arley Rodríguez) e Hernán Barcos

Técnico: Carlos Bustos

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 27 de abril de 2022, quarta-feira

Árbitro: Andres Cunha (COL)

Assistentes: Sebastian Vela e Jhon Gallego (COL)

Cartões amarelos: Arley Rodríguez (ALI)

GOLS: Silvio Romero, 4, Lavandeira, 24, e Hércules, aos 35min do 2ºT