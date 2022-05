Fortaleza bate Colo-Colo no Chile e vai às oitavas de final da Libertadores

O Fortaleza se classificou às oitavas de final da Copa Libertadores nesta quarta-feira. O Leão do Pici conquistou a vaga ao bater o Colo-Colo, por 4 a 3, no estádio Monumental David Arellano, no Chile, pela última rodada da fase de grupos da competição.

A outra equipe do grupo F garantida no mata-mata é o River Plate, que ficou com a liderança, alcançando 16 pontos. O Tricolor ficou em segundo, com dez, enquanto o Colo-Colo termina em terceiro, com sete, e vai à Copa Sul-Americana.

O Fortaleza volta a campo no próximo domingo, quando encara o Juventude, às 20h30 (de Brasília), no Castelão, pela oitava rodada do Brasileirão. Já o Colo-Colo enfrenta o Ñublense pelo Campeonato Chileno na segunda-feira, às 19h.

O JOGO

Precisando do resultado para se classificar, o Leão abriu o placar logo aos três minutos de jogo. Moisés encontrou Silvio Romero, que mandou por cima do goleiro e colocou o Fortaleza em vantagem. Na sequência, os chilenos responderam e Marcelo Boeck fez ótima defesa para salvar o Leão. Aos 25, Moisés ampliou. Lucas Lima fez bom passe para Moisés, que ficou cara a cara com Cortés para marcar o segundo.

O Colo-Colo, porém, diminuiu antes do apito para o intervalo. Aos 44, em jogada dos chilenos, Solari cruzou na área para Lucero, mas Ceballos marcou contra.

Com cinco minutos decorridos da segunda etapa, os chilenos ficaram desfalcados após a expulsão de Rojas por cometer falta dura em Moisés. Aos oito, Moisés recuperou a bola no meio-campo, invadiu a área e chutou para fazer o terceiro do Fortaleza. Pouco depois, Pikachu ampliou. Ele recebeu de Romero pela esquerda e finalizou sem chance para Cortés. O Colo-Colo diminuiu na sequência com Bruno Gutiérrez, que tentou de cabeça, após cobrança de escanteio.

Os chilenos pressionaram o Tricolor e conseguiram o terceiro gol aos 34 minutos com Léo Gil, que recebeu de Lucero e marcou para os mandantes. Ainda, na reta final, o Colo-Colo levou perigo, mas a defesa do Fortaleza conseguiu afastar.