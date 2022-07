Fortaleza cede empate ao Estudiantes pela ida das oitavas da Libertadores

Nesta quinta-feira, o Fortaleza empatou por 1 a 1 com o Estudiantes pela ida das oitavas de final da Libertadores. No Castelão, os mandantes saíram na frente com Silvio Romero, mas os visitantes empataram com Díaz.

As equipes voltam a campo na próxima quinta-feira, dia 7 de julho, às 21h30 (de Brasília), no estádio Jorge Luis Hirshi. Antes, porém, o Tricolor do Pici entra em campo diante do Coritiba, no domingo, às 18 horas, pelo Brasileirão. O Estudiantes, por sua vez, duela com o Arsenal Sarandí na segunda-feira, às 17 horas.

O jogo

Aos 23 minutos, o Estudiantes assustou a defesa do Fortaleza e levou perigo para Boeck. Godoy invadiu a área e finalizou, mas o goleiro do Leão defendeu. Os argentinos tentaram aproveitar o rebote, e Benevenuto cortou. Na sequência o Tricolor chegou a balançar a rede com Silvio Romero, mas foi anulado já que o jogador recebeu o passe em posição de impedimento.

Não faltou oportunidades para o Fortaleza abrir o placar. Já na reta final, Lucas Lima cobrou escanteio, Benevenuto desviou de cabeça para Landázuri, que perdeu a chance de balançar a rede. Minutos depois, Moisés se livrou da marcação, driblou o goleiro e finalizou cruzado, mas Zuqui se esforçou para evitar o gol.

Na volta do intervalo, o Estudiantes deu uns sustos no Fortaleza, que soube afasta o perigo. No entanto, aos poucos, o Fortaleza foi crescendo novamente e finalmente abriu o placar aos nove minutos, com Silvio Romero. O camisa 18 recebeu de e finalizou, a bola ainda desviou no defensor antes de morrer no fundo da rede.

O Estudiantes, por outro lado, logo deixou tudo igual com Díaz, que finalizou livre de dentro da área. Nos acréscimos, Igor Torres teve a oportunidade de garantir a vantagem, mas o chute foi pelo lado de fora da rede.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X ESTUDIANTES-ARG

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 30 de junho de 2022 (quinta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Assistentes: Nicolás Taran (URU) e Martín Soppi (URU)

VAR: Nicolás Gallo (COL)

Cartões amarelos: Juninho Capixaba, Benevenuto (Fortaleza); Noguera (Estudiantes)

GOLS:

FORTALEZA: Silvio Romero (aos 9 minutos do 2°T)

ESTUDIANTES: Leandro Díaz (aos 17 minutos do 2°T)

FORTALEZA: Marcelo Boeck; Landazuri (Romarinho), Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Zé Welison, Ronald (Felipe), Lucas Lima e Juninho Capixaba (Lucas Crispim); Silvio Romero (Igor Torres) e Moisés (Matheus Vargas)

Técnico: Juan Pablo Vojvoda

ESTUDIANTES-ARG: Andújar; Godoy, Rogel, Noguera, Lollo e Mas; Zuqui (Morel), Zapiola (Rollheiser) e Rodríguez; Castro (Díaz) e Boselli (Heredia)

Técnico: Ricardo Zielinski