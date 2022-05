Fortnite chega grátis no Xbox Cloud Gaming

A Microsoft está apostando forte em jogos na nuvem com o Xbox Cloud Gaming e agora acaba de trazer mais uma novidade que certamente irá atrair muitos jogadores para o serviço da empresa.

A partir de hoje, o popular Battle Royale da Epic Games, Fortnite, encontra-se disponível para ser jogado em nuvem através do serviço. E o melhor de tudo, de forma totalmente gratuita.

Ao contrário dos outros jogos do serviço, não será necessário ter uma assinatura para aproveitar o título. Você só precisará de uma conta da Microsoft e um aparelho com acesso à internet e já estará pronto para jogar.

Para jogar Fornite, basta acessar o site Xbox.com/play através de um navegador e logar com sua conta da Microsoft. Não é preciso nenhum tipo de instalação para o jogo funcionar. É possível jogar com um controle ou usar os controles nativos de touch de um dispositivo com suporte.

Essa iniciativa foi feita em parceria com a Epic Games como uma forma de tornar o jogo mais acessível para as pessoas de todo o mundo. O jogo já está disponível através da nuvem em 26 países, incluindo no Brasil.

A Microsoft informa que esse é um importante passo para a empresa, ao adicionar um jogo Free-to-Play ao seu catálogo. Além disso, Fortnite será só o começo, com mais jogos gratuitos chegando no futuro para os jogadores.

No Xbox, queremos tornar os jogos acessíveis aos 3 bilhões de jogadores em todo o mundo, e a nuvem tem um papel importante nessa missão. Simplesmente queremos que você tenha mais opções tanto nos jogos que joga quanto na forma como escolhe jogá-los.

Essa adição também marca o retorno do jogo aos aparelhos da Apple, após o jogo ter sido banido das lojas devido ao processo entre Epic e Apple. Agora os usuários de iPhone e iPad podem aproveitar Fortnite através de seus navegadores.