Forza Horizon 5 bateu o número de 20 milhões de jogadores

Neste fim de semana os usuários de Forza Horizon 5 observaram que o popular jogo de corrida da Playground Games bateu um novo número de jogadores, sendo mais de 20 milhões de players.

Vale ressaltar que os 20 milhões não são de jogadores simultâneos e sim o máximo de pessoas que já abriram Forza Horizon 5 pelo menos 1 vez. O número foi encontrado no próprio jogo, que ofereceu o resultado.

Os jogadores do fórum do resetera também notaram que esse número foi obtido após 7 meses do seu lançamento, além disso, em Janeiro o jogo de corrida tinha marcado 15 milhões de jogadores, e agora, depois de mais quatro meses, aumentou em mais 5 milhões.

Também é lembrado que Forza Horizon 4 demorou muito mais tempo para bater o número de 20 milhões de jogadores. Desde o seu lançamento, Forza Horizon 5 foi muito bem recebido pela comunidade. O jogo também fez bonito, sendo um dos mais bem avaliados de 2021.

Forza Horizon 5 já está disponível no PC, Xbox One e Xbox Series X|S, o jogo também foi lançado Day-One no Xbox Game Pass, serviço de assinatura de jogos da Microsoft.