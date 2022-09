A pandemia da Covid-19 fez com que Björk retornasse à sua terra natal, na Islândia, após quase quatro décadas de andanças pelo mundo. A artista levou o isolamento ao seu favor, e dele surgiu o álbum Fossora, o décimo da carreira, com lançamento para 30 de setembro. Björk vem ao Brasil em novembro e marca presença no festival Primavera Sound, no Distrito Anhembi, em São Paulo.

Aos 56 anos de idade, a cantora e compositora, que parece inata e imutável, segue com as suas melodias virtuosas, os cenários surrealistas e os figurinos icônicos em “Fossora” (One Little Independent Records), feito em um momento de transição. No álbum, Björk homenageia à mãe, que morreu em 2018 após uma longa doença, e traz a participação do filho Sindri, e da filha Ísadora, que interpreta uma canção sobre se despedir do ninho.

Confira a matéria completa no NEW MAG, parceiro do Metrópoles.

O post Fossora: cantora Björk lança 10º disco da carreira em 30 de setembro apareceu primeiro em Metrópoles.