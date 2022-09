Foto rara aumenta rumor sobre namoro de Murilo Benício e Cecilia Malan

Não é de hoje que rumores sobre um relacionamento amoroso entre o ator Murilo Benício e a jornalista Cecilia Malan rondam os estúdios da Globo. Apesar das especulações, os possíveis pombinhos nunca assumiram o namoro publicamente. Na noite dessa sexta (16/9), a correspondente internacional, baseada em Londres, publicou uma foto rara na qual o intérprete de Tenório, em Pantanal, aparece em um jantar com sua família, no Rio de Janeiro. O post no Instagram repercutiu e inflamou ainda mais os boatos de um affair.

“16.09.22 Enquanto isso, no Rio… quase pulei de volta no avião para participar desse jantar! Parabéns, irmãozinho! 29 anos iluminando nossas vidas. I love you! ”, escreveu Cecilia.

Os boatos de namoro começaram em abril deste ano. No Instagram, a correspondente da Globo chegou a publicar uma foto e fez mistério ao escrever “pelos olhos dele” na legenda. Os rumores aumentaram após a participação do ator no Domingão, quando Luciano Huck afirmou que Murilo “namora em Londres”.

